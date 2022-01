Pechino 2022, Malagò fiducioso per la spedizione azzurra

18-01-2022 13:13

Manca sempre meno al via dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, evento in cui, dopo quanto fatto quest’estate a Tokyo, Giovanni Malagò (e non solo) si aspetta un’Italia in grande spolvero capace di migliorare i risultati conseguiti nel 2018.

“Al momento gli atleti azzurri qualificati per Pechino sono 119, in pratica gli stessi numeri dell’edizione del 2018 in Corea, quando partimmo in 122. Stiamo aspettando le ultime quote di riallocazione” ha affermato il Presidente del CONI al termine della Giunta svoltasi al Foro Italico.

“L’obiettivo è fare meglio della Corea sia nel numero che nella qualità delle medaglie: nel numero mi sento tranquillo, sulla qualità vedremo”.

Malagò si è quindi detto contento che, nonostante le condizioni tutt’altro che semplici, i cinesi siano comunque riusciti a rispettare gli accordi presi e organizzare regolarmente la rassegna a cinque cerchi.

“Le Olimpiadi si faranno e questo è ciò che conta. Non so in quanti altri paesi tutto questo sarebbe andato avanti. La scelta sul pubblico si poteva immaginare: far entrare i tifosi per invito e non vendere biglietti mi pare una cosa di poca importanza”.

Malagò dunque non si è sottratto dal parlare del difficile momento che stanno vivendo molte realtà sportive a livello finanziario.

“Manderò oggi una lettera alla sottosegretaria Vezzali sullo stato dell’arte del mondo dello sport. È forte il grido d’allarme delle società sia professionistiche che di base: tutti aspettano ristori e supporto, perché avevano visto un po’ di luce e oggi invece si ritrovano di fronte al baratro e al timore di non farcela” ha dichiarato risoluto il massimo dirigente del CONI.

“Tutti hanno bisogno di aiuto, più grande sei e più problemi hai, a cominciare dalle squadre di calcio. Sono tanti i temi sul tavolo, in primis c’è il problema del caro energetico e delle maxi bollette” ha chiosato serio Malagò.

