Conte: "Bentancur e Kulusevski abituati alla pressione"

19-03-2022 11:49

Alla previgilia del match contro il West Ham, l’allenatore degli Spurs Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di due ex bianconeri, arrivati dalla Juve al Tottenham a gennaio, durante la finestra di mercato invernale:

“In questi due giocatori abbiamo trovato tutte le caratteristiche necessarie per questo campionato. Nonostante abbia solo 24 anni, Bentancur ha già giocato 200 partite. Kulusevski è titolare con la sua nazionale. Non bisogna dimenticare che vengono da un club dove c’è sempre grande pressione, e per questo motivo sono abituati a gestire certi tipi di situazioni”.

OMNISPORT