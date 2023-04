Conte, non c'è solo il ritorno all'Inter: le possibilità estere

Dopo la separazione dal Tottenham, si parla tanto del rientro in nerazzurro. Ma PSG e Atletico Madrid ci pensano.

03-04-2023 19:44

La fine anticipata della sua esperienza sulla panchina del Tottenham e le ultime sconfitte dell’Inter di Simone Inzaghi hanno fatto pensare a molti a un clamoroso ritorno in nerazzurro di Antonio Conte. Ora è arrivata anche la benedizione dell’ex presidente Massimo Moratti, ma non è detto che la prossima destinazione del tecnico salentino sia di nuovo Milano.

Come riportato da Sky Sport, non c’è infatti soltanto la possibilità di tornare ad allenare in Italia per Conte. Il tecnico prenderebbe infatti in considerazione anche altre piste estere e le candidate al momento sarebbero due: il PSG, con Christophe Galtier in bilico, e l’Atletico Madrid, dove potrebbe salutare Diego Pablo Simeone. Quest’ultimo magari in direzione Inter.