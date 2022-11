Conte: “Rinnovo col Tottenham? Ne parleremo al momento giusto”

11-11-2022 19:05

Rinnova o non rinnova? La querelle tra Antonio Conte ed il Tottenham è destinata a durare ancora a lungo visto che al momento nessuna delle due parti sembra sbilanciarsi troppo.

In particolar modo l’allenatore afferma: “Penso che bisognerà vedere cosa succederà nel resto della stagione, capire se sia io che il club saremo soddisfatti dei progressi fatti, oltretutto io dovrò capire se potrò meritare un altro contratto con questo club, ma ripeto, ne parleremo al momento giusto e prendere la decisione migliore per entrambe”. “L’Inghilterra sta diventando un po’ come l’Italia – prosegue il tecnico – senza risultati si cambia, ma in realtà ogni allenatore quando crede in un progetto spera di portarlo avanti il più a lungo possibile anche se nel calcio moderno sta diventando sempre più difficile, saltano fuori problemi che ti spingono ad andare altrove”.