Conte: “Sono tornato, spero di dare energia ai ragazzi”

L'allenatore del Tottenham regolarmente in panchina contro il Milan dopo il recupero dall'operazione alla cistifellea

07-03-2023 14:20

Antonio Conte sarà regolarmente in panchina domani contro il Milan per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata la spuntarono per 1-0 i rossoneri, ma la qualificazione è ancora in bilico. Il tecnico salentino dice: “Sono tornato e spero di trasmettere la mia energia alla squadra”.

Al Tottenham serve una vittoria con due gol di scarto per passare il turno: “Lo scorso anno eravamo in Conference. Oggi siamo in Champions. Domani abbiamo la possibilità di battere il Milan. I nostri tifosi vogliono vederci alzare trofei e per questo siamo delusi di non esserci ancora riusciti”.