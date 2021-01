Conti ufficiale dal Milan al Parma

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Andrea Conti è un nuovo giocatore del Parma.

Ad annunciare il definitivo buon esito della trattativa con il Milan è stato il club ducale che, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, ha anche svelato su quali basi l’operazione è stata condotta in porto: “Il Parma Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del calciatore Andrea Conti (02-03-1994, Lecco) dalla Società A.C. Milan. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025”.

Per Andrea Conti, 26 anni, il Parma rappresenterà una grande occasione per tornare a giocare con regolarità. Messi definitivamente alle spalle i gravi infortuni che hanno condizionato la sua esperienza in rossonero, nel corso di questa stagione non è riuscito a ritagliarsi grande spazio a Milano (25’ in campionato suddivisi in 3 presenze, più 112’ in 2 presenze in Europa League).

OMNISPORT | 21-01-2021 12:56