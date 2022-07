Copa America femminile: trionfo del Brasile

31-07-2022 12:04

Il Brasile ha vinto la Copa America femminile battendo 1-0 in finale la Colombia, che ha giocato in casa davanti a oltre 20000 tifosi allo stadio Alfonso Lopez di Bucaramanga, a nord-est del paese. Decisivo per le calciatrici verdeoro il rigore trasformato al 39′ da Debinha. Le brasiliane nel torneo hanno vinto sei partite su sei e segnato 20 gol senza subirne, inoltre si portano a casa l’ottavo trofeo sudamericano in nove edizioni: hanno mancato il trionfo solo nel 2006, cedendo solo all’Argentina in un girone all’italiana.