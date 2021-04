Copa Libertadores: Boca e Palmeiras vincono all'esordio

Si sono disputate nella notte altre sette partite della prima giornata della fase a gironi della Copa Libertadores.

Comincia bene il Boca Juniors, che vince 1-0 in Bolivia contro il The Strongest. Vince anche il Palmeiras campione in carica, 3-2 sul campo dei peruviani dell’U. de Deportes. Nessuna vittoria casalinga e ben 4 pareggi, ecco tutti i risultati:

La Guaira-Atletico MG 1-1

The Strongest-Boca 0-1

Ind. del Valle-Defensa y Justicia 1-1

Rentistas-Racing Club 1-1

U de Deportes-Palmeiras 2-3

America de Calì-Cerro Porteno 0-2

U Calera-LDU Quito 2-2

OMNISPORT | 22-04-2021 11:39