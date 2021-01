Copa Libertadores: Palmeiras in finale

Il 3-0 maturato all’andata ha permesso al Palmeiras di conquistare l afinale della Copa Libertadores.

I brasiliani hanno quindi la meglio sul River Plate nonostante il ko casalingo per 0-2. Non bastano infatti agli argentini le reti segnate entrambe nel primo tempo da Rojas e Santos Borré poiché la partita d’andata al “Monumental” fu vinta dal Verdão per 0-3.

La partita di ritorno st acomunque generando molte polemiche, per alcune decisioni prese dall’arbitro, che ha annullato il terzo gol del River siglato da Gonzalo Montiel, autore di uno splendido diagonale al volo infilatosi nell’angolino più lontano. Rete non convalidata dopo l’intervento del VAR che ha ravvisato un fuorigioco avvenuto molto prima.

nonostante il gol annullato, sono sempre gli argentini a fare la partita e due minuti più tardi trovano l’assegnazione di un calcio di rigore per fallo di Empereur (in prestito dal Verona) su Matias Suarez. Ma anche qui, l’intervento del VAR ferma tutto, beffando ancora una volta Montiel che aveva già posizionato la palla sul dischetto.

E ora l’esterno destro sembra più vicino alla Roma. Perché la Libertadores del River Plate finisce qui. A Rio de Janeiro va il Palmeiras che affronterà la vincente di Santos-Boca Juniors (andata 0-0).

