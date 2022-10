Coppa Bernocchi: seconda prova del tris lombardo

03-10-2022 10:11

Parte oggi l’edizione numero 103 della Coppa Bernocchi. Partenza e arrivo in Legnano dove la bandiera a scacchi sventolerà in via XX Settembre.

Il primo traguardo volante si terrà a Parabiago, poi in sequenza, Nerviano, San Vittore Olona e Cerro Maggiore. Si tornerà poi a Legnano per il passaggio su viale Toselli, direzione Busto Arsizio per raggiungere l’ultimo traguardo volante.

Il percorso prevede anche la scalata del “Piccolo Stelvio” per una lunghezza complessiva di 1.685 metri e dislivello di 120 metri con pendenza media del 7,1% (14% nei punti più ripidi) e si aggiudicherà il GPM sulla parte più dura della rampa ribatezzata “Caramamma”. Dopo 7 giri in valle (per un totale di circa 17 Km) si tornerà a Legnano.

La scorsa edizione la Coppa Bernocchi vide trionfare Remco Evenepoel che però purtroppo quest’anno non sarà alla partenza per difendere la maglia.

Favoriti? Sulla carta il percorso della Bernocchi non dovrebbe premiare abili scalatori, bensì corridori con uno spunto veloce e contemporaneamente in grado di tenere sugli strappi. Matteo Trentin, Marc Hirschi e Diego Ulissi, potrebbero essere tutti potenziali pretendenti alla vittoria. Nonostante un Giro dell’Emilia sottotono, non possiamo dimenticarci di Julian Alaphilippe, teorico capitano di una Quickstep che potrebbe puntare anche su Andra Bagioli o Davide Ballerini. Da tenere d’occhio anche corridori più spiccatamente veloci come Elia Viviani, Andrea Piccolo, Tim Wellens, Clement Champoussin o David Gaudu.