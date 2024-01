Coppa d’Asia: Australia agli ottavi, Cuper ko, la Palestina sbaglia tutto

L'Australia batte la Siria e vola agli ottavi in Coppa d'Asia. La Palestina non si riscatta contro gli Emirati Arabi. Malissimo l'India, ultima

19-01-2024 12:17

La prima qualificata per gli ottavi di coppa d’Asia è l’Australia dopo la vittoria per 1-0 contro la Siria. Al ‘Bin Hamad Stadium’ di Doha, Jackson Irvine ha realizzato l’unico gol della partita, assicurando così agli australiani il passaggio di turno nel Gruppo B. La Siria, allenata dall’ex tecnico dell’Inter Héctor Cúper, dovrà invece aspettare l’ultima giornata per conoscere il proprio destino. Il riassunto delle altre gare della seconda giornata di Coppa d’Asia.

Australia qualificata per gli Ottavi in Coppa d’Asia. Siria in attesa

L’Australia si è già garantita la propria presenza agli ottavi di finale della Coppa d’Asia con il successo contro la Siria. Al comando del girone B con 6 punti, i Socceroos hanno ottenuto la vittoria grazie a un gol spettacolare di Jackson Irvine che è bastato a sigillare la partita a Doha. Nonostante un inizio promettente, la Siria resta con solo un punto in classifica e dovrà attendere l’ultima partita del gruppo contro l’India per conoscere il proprio destino.

Dominio dell’Uzbekistan contro l’India

Sempre nel Gruppo B, l’Uzbekistan ha avvicinato la sua qualificazione agli ottavi con la vittoria contro l’India per 3-0. La giovane promessa Fayzullaev del Cska Mosca si è distinta segnando il primo gol, seguito da Sergeyev e Nasrullayev. L’India, senza punti, deve ora per forza vincere contro la Siria per mantenere viva la speranza della qualificazione, mentre all’Uzbekistan basta anche il pareggio nell’ultimo incontro contro l’Australia per accedere agli ottavi.

Pareggio tra Palestina ed Emirati Arabi

In un match cruciale per la qualificazione, Palestina ed Emirati Arabi hanno concluso il match in parità per 1-1 tra gol mangiati e una espulsione. Dopo un rigore fallito dai palestinesi (al 38′ da Seyman) e un autogol (al 50′ di Baber) che ha portato al pareggio per gli Emirati Arabi, la Palestina ha sprecato l’opportunità di una vittoria essenziale per la qualificazione agli ottavi.

Nonostante numerose occasioni, i palestinesi non sono riusciti a superare gli Emirati allenati da Paulo Bento e capitanati dal portiere Eisa che è risultato il migliore in campo. Con questo punteggio finale, gli Emirati rimangono in testa nel Gruppo C con 4 punti, mentre la Palestina ottiene il suo primo punto con tanta delusione.