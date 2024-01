Coppa d’Asia: Kim trascina la Corea, valanga Giordania, Indonesia tabù infinito

Andiamo a ripercorrere quanto accaduto ieri nel torneo continentale. Esordi positivi per Corea del Sud e Giordania nel Gruppo E. L'Iraq si conferma bestia nera dell'Indonesia.

16-01-2024 10:02

L’anno nuovo è cominciato all’insegna del calcio internazionale. A tenerci compagnia, oltre a tutti i tornei nazionali, ci sono pure Coppa d’Africa e Coppa d’Asia. Concentriamoci in particolar modo su quest’ultima che ieri ha vissuto una giornata particolarmente intensa. Buona la prima per la Corea del Sud che ha vinto all’esordio contro il Bahrein. Nessuna difficoltà per la Giordania che ha rifilato un 4-0 alla Malesia. Ok anche l’Iraq sull’Indonesia.

Corea del Sud-Bahrein 3-1

Partiamo proprio con la Corea del Sud che nel Gruppo E si è portata al primo posto grazie al successo sul Bahrein. 3-1 per le Tigri di Klinsmann con doppietta di Lee Kang-In del Paris Saint-Germain e gol di Hwang In-beom. Inutile la rete di Al Hashash per la nazionale guidata dall’argentino Pizzi. Da segnalare la prestazione ampiamente positiva dell’ex napoletano, oggi al Bayern Monaco, Kim Min-Jae.

Malesia-Giordania 0-4

Restiamo ancora nel Gruppo E dove la Giordania non ha dato un piacevole bentornato alla Malesia. Quest’ultima mancava in Coppa d’Asia dal 2007 ma in tutto questo tempo non è riuscita a prepararsi a dovere. Così la compagine guidata da Hussein Ammouta le ha rifilato un sonoro 4-0 con doppiette di Al-Mardi e della stella del Montpellier Al-Taamari. Zero tiri in porta per la Malesia, nonostante abbiano tenuto largamente il possesso del pallone.

Indonesia-Iraq 1-3

L’Iraq si conferma bestia nera per l’Indonesia battendola per l’ennesima volta. Buono l’approccio alla gara da parte dell’Indonesia ma dura poco. I Leoni della Mesopotamia assumono immediatamente il controllo della partita portandosi avanti con Mohanad Ali. Ferdinan rimette in pista i biancorossi ma Rashid e Hussein chiudono agevolmente i conti regalando i tre punti alla squadra di Casas. Che nel Gruppo D si porta al comando al pari del Giappone.