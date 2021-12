Coppa d'Africa, deroga per i giocatori della Premier League

26-12-2021 15:28

Nel giorno in cui la Premier League vede svolgersi il tradizionale Boxing Day, ma con un numero minore di partite a causa dei tanti rinvii dettati dalla pandemia di Coronavirus, i club del massimo campionato inglese registrano una vittoria importante sul fronte “diplomatico”.

È stata infatti concessa una deroga per avere a disposizione fino i giocatori che parteciperanno alla prossima Coppa d’Africa fino al 3 gennaio e non fino al 27 dicembre, come previsto in un primo momento.

La partenza dei 40 giocatori della Premier League che parteciperanno alla rassegna continentale slitta quindi di 24 ore, un lasso di tempo molto importante vista l’emergenza che tocca molte squadre, con parecchi giocatori fuori a causa del Covid-19, e che nello specifico farà la gioia di Jürgen Klopp: il tecnico del Liverpool, infatti, potrà contare su Mohamed Salah e Sadio Mané per il big match del 2 gennaio contro il Chelsea.

La notizia ufficiale è stata data dal vice segretario generale della Fifa Mattias Grafstrom attraverso una lettera: “La Caf ha deciso che per quei giocatori che hanno partite ufficiali di club tra il 27 dicembre e il 3 gennaio (tra i cinque campionati top c’è solo la Premier, ndr), le federazioni affiliate in questione devono essere informate che i loro atleti rimarranno con i rispettivi club per prendere parte a queste partite”.

La nazionale più penalizzata per questa novità sarà la Costa d’Avorio, che fino al 4 gennaio dovrà rinunciare a 7 giocatori impegnati in Premier.

La Coppa d’Africa 2022 si svolgerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio.

OMNISPORT