La Nigeria ha conquistato la finalina per il 3° posto in Coppa d'Africa. Al Cairo, le Super Aquile si sono imposte, per 1-0, sulla Tunisia. Decisiva una rete di Ighalo, sempre più capocannoniere del torneo con cinque reti.

La Tunisia non ha mai messo in difficoltà la squadra di Rorh. Per le Super Aquile si tratta dell'ottava medaglia di bronzo conquistata in Coppa d'Africa. Venerdì sera è in programma la finalissima tra Senegal e Algeria.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 07:22