Coppa Davis 2021, Djokovic porta la Serbia in semifinale

01-12-2021 23:57

Novak Djokovic prende per mano la Serbia contro il Kazakistan e la porta nelle semifinali di Coppa Davis. A Madrid, dopo il primo incontro, nel quale il suo connazionale Miomir Kecmanovic aveva ceduto per 7-6 4-6 7-6 a Mikhail Kukushkin in oltre tre ore e un quarto di battaglia mancando quattro match point, il numero 1 del mondo del singolare ha prima pareggiato i conti battendo facilmente Alexander Bublik in poco meno di un’ora e 20, quindi, in coppia con Nikola Cacic, ha sconfitto per 6-2 2-6 6-3 Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov. La Serbia, che proprio grazie a Nole ha vinto l’insalatiera d’argento nel 2010, in semifinale incontrerà la Croazia in un match tra repubbliche ex jugoslave che si preannuncia caldissimo.

OMNISPORT