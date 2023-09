Coppa Davis, tennisti contro Piqué: Wawrinka e Benneteau durissimi con l'ex Barcellona

Gerrard Piqué nel mirino dei protagonisti della Coppa Davis. Durissime le accuse mosse all'ex Barcellona, nonché organizzatore della manifestazione da Wawrinka e Benneteau

13-09-2023 19:42

Parte tra le polemiche la fase a gironi della Coppa Davis 2023. L’edizione di quest’anno, che vede l’Italia inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Svezia e Cile, ha tra i suoi organizzatori l’ex Barcellona, Gerard Piqué, oggetto di aspre critiche da parte dei tennisti impegnati nella fase a gironi.

Il periodo no di Piqué

Non è un periodo semplicissimo quello di Gerard Piqué. Dopo le accese polemiche e gli strascichi derivati dalla separazione dalla moglie, la cantante Shakira, a giugno 2022, che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, a quanto pare, l’imprenditore ed ex difensore spagnolo si sarebbe fatto nuovi nemici. A puntare il dito e rivolgere pesanti accuse contro Piqué sono nientemeno che i protagonisti della racchetta in Coppa Davis, letteralmente indiavolati.

La denuncia di Wawrinka

L’oggetto del contendere sarebbe la formula del torneo, non particolarmente apprezzata dai campioni e che, a loro dire, avrebbe ridimensionato uno degli appuntamenti più attesi della stagione del tennis mondiale. Il primo a esporsi è stato lo svizzero Stan Wawrinka, polemico sui social con un video al veleno che, nel corso della sfida contro la Francia, mostrava gli spalti dell’impianto di Manchester praticamente vuoti, con tanto di tag alla ITF e allo stesso Piqué.

Benneteau zittisce Piqué

Il video non è passato inosservato, tantomeno al diretto interessato, che non ha mancato di rispondere per le rime, pubblicando i numeri della passata edizione della Coppa Davis e i 100mila tifosi presenti sulle tribune. A stretto giro di boa, si è esposto anche il capitano della squadra transalpina, Julien Benneteau, che non ha usato mezzi termini per attaccare direttamente Piqué, commentando il post: