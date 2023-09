Coppa Davis al via da domani: come funziona, date, orari e dove vederla in tv

Inizia la Coppa Davis: domani sarà il turno dell'Italia di Volandri contro i campioni in carica del Canada. Ecco i convocati e la formula del torneo

12-09-2023 11:45

Al via la disputa della fase a gruppi della Coppa Davis. A partire da oggi, martedì 12 settembre, fino a domenica 17 sono sedici le squadre, suddivise in quattro gironi, che si affronteranno per arrivare alle Finals di Malaga. L’Italia, che dovrà fare a meno di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, si giocherà il pass per i quarti di finale nel gruppo A insieme ai campioni in carica del Canada, con la Svezia e con il Cile. Tutti gli incontri di questo girone si svolgeranno nella Penisola, con esattezza a Bologna, all’Unipol Arena. Gli altri tre, invece, saranno disputati rispettivamente a Manchester, Valencia e Croazia.

Coppa Davis, la formula della competizione

Non solo il gruppo A nella fase a gironi della Coppa Davis. A prendere parte alla competizione c’è il gruppo B, che volerà alla Manchester Arena, composto da Gran Bretagna, Australia, Francia e Svizzera. A seguire, a La Fonteta di Valencia, si incontrerà il gruppo C con Spagna, Repubblica Ceca, Serbia e Corea del Sud, mentre il gruppo D, composto da Croazia, Olanda, Stati Uniti e Finlandia, si dà appuntamento a Spalato all’Arena Gripe.

Ogni incontro tra le squadre prevede due gare di singolare e un doppio, tutti disputati nella stessa giornata e che si giocheranno al meglio dei tre set, con eventuale tiebreak. Per ogni vittoria sarà assegnato un punto, con le prime due squadre di ogni girone che staccheranno il pass per i quarti di finale del tornero che si svolgeranno a novembre.

L’Italia senza Sinner e Berrettini: i convocati e gli appuntamenti

Gli azzurri sono pronti a tornare in campo, seppur con le pesanti assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il primo, dopo gli impegni al Masters 1000 di Toronto e dell’US Open 2023, non ha recuperato le energie fisiche per poter disputare la Coppa Davis. Il secondo, invece, ha annunciato il suo forfait dopo l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 31 agosto contro il francese Rinderknech. Assente tra le polemiche anche Fognini per scelta del ct.

Dunque, il capitano Filippo Volandri farà affidamento su Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. La prima sfida per gli azzurri è in programma domani, mercoledì 13 settembre, proprio contro i campioni in carica del Canada. Il prossimo appuntamento sarà contro il Cile, venerdì 15 settembre, e per concludere, domenica 17, ci sarà l’incontro con la Svezia. Tutte le sfide avranno inizio a partire dalle 15.

Coppa Davis, dove vederla in diretta tv e streaming

Lo spettacolo della Coppa Davis sarà visibile su Sky Sport Uno, al canale 201, su Sky Sport Tennis, al canale 203, e in streaming su NOW e SkyGo. Inoltre, tutte le gare dell’Italia della fase a gironi saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD: in streaming, in maniera gratuita, le sfide potranno essere seguite su RaiPlay.

Le dichiarazioni di Musetti e Volandri

In forza agli azzurri, dunque, alla Coppa Davis, ci sarà Lorenzo Musetti. Il tennista italiano vuole lasciarsi alle spalle l’eliminazione a New York al primo slam e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “L’ultimo torneo non è andato come speravo, ma stare qui con questo gruppo che considero come famiglia mi dà grande motivazione”.

Dopo il tennista carrarino, anche Filippo Volandri esalta il bel clima che c’è in squadra: “Bisogna affrontare insieme quello che succede, ma già da tempo parliamo solo di quello che ci aspetterà in campo”.