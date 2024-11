Gli applausi in Coppa Davis sono per Matteo Berrettini, finalmente ritrovato. Assente (giustificata) Federica Lelli

Il tennista romano a Malaga ha dimostrato di essere pronto a tornare ai suoi livelli: chi è e che cosa fa la sua presunta fidanzata, Federica Lelli, vittima in passato degli haters

A Malaga, l’abbinamento con Jannik Sinner nel doppio vincente aveva sollevato non pochi interrogativi pur ammettendo come entrambi stiano attraversando una fase positiva e, componente non secondaria, a livello mentale dimostrino una motivazione importante, notevole.

Matteo Berrettini è tornato big, The Hammer ha occupato il campo su cui si disputa la Coppa Davis con la medesima prepotenza che avevamo imparato a conoscere. Ed ad apprezzare. Grazie a un duo davvero straordinario, sia Sinner sia Berro, sono stati in grado di dare il proprio massimo e chiudere in due set la sfida con gli argentini guadagnandosi la semifinale contro l’Australia. Lode alla scelta di capitan Volandri, dunque.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno di Berrettini a Malaga in Coppa Davis

E bentornato Berrettini, che appare rinato. Un gradito ritorno che coincide con la completa dedizione a un nuovo percorso, assai distante dall’attenzione mediatica e dalle cronache non sportivi. Nei match in questione, oltre all’assenza ormai prevedibile di Anna Kalinskaya, al centro del gossip per via della crisi pubblica e social con Sinner, è stata inevitabile la constatazione che anche la fidanzata di Berrettini, Federica Lelli, fosse assente.

Per sua scelta, però. Berro non si espone. Preferisce preservare il proprio privato, tutelarlo da eccessi social e mediatici che la stessa Lelli avrebbe condiviso omettendo riferimenti espliciti alla loro relazione fin da principio dai propri account. Per scelta, visto e considerato che Federica Lelli è un’influencer impegnata sul versante della moda e che si presta, inoltre, a pubblicizzare prodotti e eventi dell’industria beauty acquisendo, in questi anni, una notorietà presso gli addetti ai lavori a fronte di circa 155mila followers su Instagram.

La storia tra Berrettini e Federica Lelli

Con Berrettini, la relazione è incominciata con la tenerezza delle notti romane con il sottofondo di quel che è stato prima. E per entrambi. Matteo era reduce dall’intensa storia vissuta accanto a Melissa Satta, ex velina e conduttrice televisiva che aveva generato un incontrollabile e sistemico impianto di accuse da parte di haters privi di fondamento, mentre Federica aveva chiuso da tempo il suo rapporto con Ultimo, cantautore oggi legato a Jacqueline Luna Di Giacomo, dalla quale attende il suo primogenito che si chiamerà Enea.

All’artista romano, Federica è stata legata quasi due anni e lo avrebbe ispirato: “I tuoi particolari”, una delle canzoni più celebri, sarebbe stata scritta proprio nel pieno di quella stagione. La conclusione del loro amore sarebbe avvenuta senza particolari strascichi nel 2018 con un breve ritorno di fiamma, tant’è che la stessa Lelli sarebbe stata presente a un suo recente concerto, a San Siro.

Chi è Federica Lelli

Lelli è nata il 20 gennaio del 1998, alle spalle ha una laurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali e avrebbe vissuto in Francia nell’ambito di un progetto scolastico durante gli anni del liceo. Nel 2021 l’influencer ha ideato, insieme ad Alessandro Massi, un programma web chiamato A Love Story, e a Webboh raccontava:

“Il format è molto semplice: si tratta di far incontrare due ragazzi single in base ai loro interessi e sperare che possa nascere una love story. Soprattutto in questo periodo per i ragazzi è stato difficile fare nuove conoscenze e con questo programma ho provato a dare un’opportunità diversa naturalmente con le dovute precauzioni e distanze!”.

Una sorta di Colpo di fulmine, format appartenente alla televisione e all’era analogica condotto da Alessia Marcuzzi, versione anni Duemilaventi.

L’incontro e il bacio della scoperta

Tornando ai nostri, la loro relazione è nata sotto il segno della riservatezza. e ciò nonostante gli impegni professionali di Lelli, la quale ha partecipato alle sfilate e agli eventi collaterali della moda milanese dopo che il magazine Chi aveva fotografato entrambi a passeggio, mano nella mano, per Roma arrivando a scambiarsi un bacio affettuoso. Non una foto ufficiale, non una documentata serie di serate e red carpet. Stile diverso, insomma.

Gli haters di nuovo in attività

Fino alle indiscrezioni di ottobre, mai smentite e mai confermate, riportate da alcuni haters sui social (immancabili) che vedevano nella coppia già un momento di crisi. Ripetiamo, nulla che abbia costituito oggetto di dichiarazioni da parte di Berrettini e Lelli, che continuano a seguirsi sui social (cosa che non si può affermare per Sinner-Kalinskaya, visto che Anna ha optato per un defollow eloquente e pubblica stories senza tregua ma dal retrogusto polemico).

A Malaga, Federica non si è ancora vista né ha postato dalla città spagnola sede della Coppa Davis ma ciò non esclude che abbia scelto di raggiungere Berrettini per il fine settimana, dopo la semifinale di sabato contro l’Australia.