Jannik Sinner a Malaga per la Coppa Davis, Anna Kalinskaya insiste sui social: Maria Braccini non si espone

Nuovo video di Anna Kalinskaya. I social rumoreggiano e l'indiscrezione sta crescendo: Maria Braccini sarebbe stata avvistata a Torino, mentre la tennista russa si dedica ad altro e Sinner si prepara alla Coppa Davis

Il tempismo è tutto. E se durante gli allenamenti del neo vincitore delle ATP Finals 2024, Jannik Sinner, la di lui fidanzata Anna Kalinskaya pubblica aggiornamenti sul ritorno agli allenamenti in compagnia di Santi Dimperio dopo l’esplosione del triangolo tennistico più discusso e social, la cosa non può cadere nell’indifferenza.

Il video pubblicato dalla tennista russa, reduce dalle stories da Miami che hanno certificato l’allontanamento da Sinner, impegnato a Torino, è già un atto pubblico. Mentre Jannik si prepara alla sfida dell’Italia, giocando a Malaga con Berrettini e Musetti, Kalinskaya si dedica a quanto previsto nella sua agenda. Nel silenzio dell’ex Maria Braccini, avvistata pare nel torneo torinese.

Il silenzio di Sinner e Anna Kalinskaya

Non vi è stata conferma, ma anche l’assenza di riscontri poteva essere preventivato in un simile frangente: la Coppa Davis è alle porte, giovedì 21 novembre l’Italia esordisce da vincitrice dell’insalatiera l’anno passato, trascinata da una incredibile performance da parte del numero 1 della classifica mondiale che allora prometteva. E che, poi, ha mantenuto.

A dodici mesi di distanza da quella notte sublime, vissuto sempre in quel di Malaga con la Coppa Davis stretta tra le mani degli Azzurri, Sinner torna da best player, numero 1 indiscusso, autentico dominatore della stagione che lo ha incoornto Re del tennis.

Il nuovo reel pubblicato da Kalinskaya

Anna Kalinskaya, invece, ha fatto le sue mosse sulla scaccchiera ed è stata travolta dai rumors che investono sia lei sia Sinner a seguito della sua puntuale pubblicazione di aggiornamenti su pasticcerie, feste, incontri e shopping in quel di Miami nel mezzo delle ATP Finals a Torino, con Jannik impegnato senza sosta.

Oggi il reel pubblicato e condiviso da Santi Dimperio che ne cura la preparazione atletica e al quale la tennista russa ha dedicato questo video che illustra gli esercizi studiati per riattivare muscolatura e prontezza della numero 14 del ranking WTA in vista degli impegni della stagione. La dedica è al suo team, con cui riprende le attività.

Fonte: ANSA/IPA

Sinneer vincitore delle ATP Finals e Anna Kalinskaya

Primo allenamento a Malaga

Dalla sua Sinner è impegnato a Malaga nella Coppa Davis. Primo allenamento con capitan Volandri e i compagni con la certezza assoluta che verrà schierato contro l’Argentina, alla ricerca del risultato pieno e immediato. Una sicurezza che, ad ora, non può sofderarsi per il primo singolare in programma: Berrettini o Musetti? Chi verrà schierato all’esordio contro gli argentini?

Il dubbio è più che legittimo, dando per scontato e ovvio il ruolo di Jannik (numero 1 della classifica) e la scelta di Bolelli-Vavassori per il doppio, dopo aver dimostrato di essere il magnifico duo che sappiamo.

La ricomparsa di Maria Braccini, il triangolo no

A completare il triangolo di cui vi abbiamo dato conto già in precedenza, nella controversa vicenda Sinner-Kalinkaya, è l’ex compagna del campione altoatesino, Maria Braccini. Secondo alcuni testimoni che hanno commentato sui social l’anteprima di Very Inutil People, l’influencer toscana sarebbe stata avvistata a Torino e avrebbe addirittura incorciato il suo ex fidanzato.

Non è chiaro se sia stato un incontro cordiale, nostalgico o si sia trattato di qualcosa che potrebbe avere una componente romantica. Non ci è dato saperlo, ancora.

Zero post, nessun commento del trio

Quel che è evidente, un fatto incontestabile, è zero post sull’argomento che imperversa sui social generando commenti – anche non richiesti – sulla plausibile rottura. L’assenza di contenuti da parte di Maria – sempre molto discreta sul suo privato e che con Sinner è apparsa in pubblico solo a San Siro e in quelle stories che sarebbero state all’origine di una incomprensione – non aiuta a controllare l’entità della questione. Erano giorni diversi, certo. Oggi sull’incrocio Sinner-Braccini-Kalinskaya è ancora tutto da capire. E da scrivere.