Coppa Davis, Fish dopo il k.o degli USA: "Mi assumo le responsabilità"

24-11-2022 18:33

Esce di scena dalla Coppa Davis la nazionale degli Stati Uniti, capitanata da Mardy Fish. Sotto l’occhio d’ingrandimento le scelte dell’allenatore e in particolare il doppio con Sock.

Fish non ha infatti convocato Ram, fresco vincitore delle ATP Finals in doppio. A Ubi Tennis ha detto: “Abbiamo un gran numero di giocatori validi negli USA. Ma la decisione è mia. Io prendo le colpe e i giocatori prendono i meriti. Rajeev ha giocato bene alcune volte con Jack, anche Jack e Frances sono un ottimo doppio. Ma avevo deciso che non avrei giocato con Rajeev e questo è quanto. Alla fine l’Italia ha giocato meglio ed è la cosa più importante”.

E poi: “Questi ragazzi sono il presente e il futuro, giocheranno parecchio negli anni a venire. Non è semplicemente una questione di ranking. Per me conta anche come reagiscono i ragazzi ad essere o meno nel team. Le scelte che ho fatto non sono casuali. A livello di team building per me ad esempio è impressionante il fatto che Berrettini sia con il team italiano anche se non gioca ed è il genere di cose che cerco di costruire”.