Coppa Davis, gli accoppiamenti dei quarti

19-09-2022 14:32

Gli azzurri del tennis, capitanati da Filippo Volandri hanno centrato, grazie alle vittorie nella fase a girone di Bologna l’accesso ai quarti della competizione dove sfideranno gli Stati Uniti.

Tabellone dei quarti

Parte alta del tabellone

Italia – Usa

Germania – Canada

Parte bassa del tabellone

Australia – Olanda

Croazia – Spagna

Il 24 novembre l’Italia affronterà gli Americani che hanno chiuso il girone per secondi, dopo aver perso contro l’Olanda e aver terminato il gruppo D in seconda posizione. In caso di accesso in semifinale l’Italia incrocerebbe la vincente della sfida tra Canada e Germania. Per il momento evitato l’incrocio con la Spagna di Alcaraz, tra le favorite alla vittoria finale.