24-10-2022 16:29

Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per il singolare, Fabio Fognini e Simone Bolelli per il doppio. Questi sono i nomi dei cinque tennisti azzurri convocati per la prossima Coppa Davis, chiamati dal tecnico Filippo Volandri.

Il team è composto dagli stessi elementi che hanno conquistato la qualificazione come primi assoluti nel girone A, dopo aver vinto tutti gli scontri diretti con Croazia, Argentina e Svezia alla Unipol Arena di Bologna a settembre.

La Coppa Davis sarà a Malaga, in programma dal 22 al 27 novembre nel’impianto “Martin Carpena”.