Coppa Davis, i pensieri di Volandri su Italia-Canada

25-11-2022 17:12

In vista della semifinale di Coppa Davis, il capitano Filippo Volandri ha analizzato la situazione dell’Italia a SuperTennis: “I festeggiamenti sono finiti, anche se è giusto festeggiare perché entusiasmo e spirito positivo vanno portati contro il Canada. E abbiamo visto quanto l’entusiasmo aiuti Sonego. Facciamo un passo alla volta, è una sfida difficile, complicata come contro gli USA, con caratteristiche diverse“.

“Auger-Aliassime è migliorato tanto dal punto di vista della personalità, della conduzione del match – continua Volandri – Lorenzo Musetti tiene tantissimo alla maglia azzurra, abbiamo cercato di validare la partita perché ha giocato un match di assoluto livello contro Fritz, numero 9 del mondo che ha perso contro Djokovic alle Nitto ATP Finals in due tie-break. Shapovalov non riesce ancora a sfruttare al massimo il suo straordinario potenziale. Anche contro la Germania, ha perso contro Struff. Poi in doppio è stato uno dei peggiori nel primo set e mezzo, poi è stato il migliore in campo“.