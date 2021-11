Coppa Davis, Italia con il lutto al braccio: si è spento il medico Parra

29-11-2021 11:03

Lutto per l’Italia della Davis che giocherà infatti con il lutto al braccio. Si è spento lo storico medico, Pier Francesco Parra e a dare la notizia la Federtennis attraverso un lungo e commosso ricordo.

“Spaziando fra un po’ tutte le discipline, dalla pallacanestro alla pallavolo, dalla Juventus calcio alla Federazione Italiana Tennis – si legge – occupandosi sia del centro tecnico federale di Tirrenia che delle Squadre Nazionali di Davis e Fed Cup per la preparazione Olimpica.

Con le quali e per le quali ha viaggiato tantissimo, accudendo tutte le ultime generazioni agonistiche. Intrecciando tante amicizie anche al di fuori dello sport come con Fiorello e, soprattutto, Paolo Bonolis, che raccontava al mondo intero di come, “a Sanremo 2009, il professore mi ha chiuso il menisco in un’ora senza chirurgia. Miracolo? No Parra. Il mio amico”.

Il professore lascia la moglie, Chiara, e tre figli, Vittoria, Giovanni ed Elisabetta.

La Federazione Italiana Tennis, il suo Presidente Angelo Binaghi e tutto il movimento si stringono con affetto attorno alla famiglia nel porgere le loro più sentite condoglianze”.

