Coppa Davis Italia-Svezia, Arnaldi batte Borg: raggiunta la Final Eight e la polemica Sinner svanisce

Avvio difficile per l’Italia in Coppa Davis ma gli azzurri hanno saputo reagire grazie alla vittoria sul Cile e ora la vittoria nel primo singolare contro la Svezia, con Arnaldi che batte Borg, permette la qualificazione alle Final Eight di Malaga

17-09-2023 18:08

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Italia reagisce, d’orgoglio, di grinta e di voglia e porta a casa il punto che le serviva per accedere alle Final Eight di Malaga. Agli azzurri, infatti, bastava anche un solo punto per tagliare il traguardo dopo che il Canada ha battuto per 2-1 il Cile regalandole una clamorosa possibilità.

Italia: Arnaldi batte Leo, il figlio di Bjorn Borg

Matteo Arnaldi ha chiuso alla grande la sua avventura in Coppa Davis. Dopo un avvio difficile, l’azzurro ha dimostrato di poter essere un elemento su cui fare affidamento anche per il futuro. Per lui oggi la sfida era rappresentata da Leo Borg, figlio di Bjorn, e numero 334 al mondo. L’azzurro ha giocato una gara non entusiasma ma molto solida che alla fine ha visto venire fuori il maggior talento dell’azzurro che ha chiuso la contesa con il punteggio di 6-4; 6-3.

Arnaldi emozionato: “Esordio difficile ma sono contento”

A fine gara Matteo Arnaldi ha rivelato le sue emozioni per questo debutto in Coppa Davis alla Unipol Arena di Bologna.

Non è stato facile esordire venerdì scorso, è stata davvero dura per tutti ma sono contento per come è andata – ha detto ai microfoni di Sky – Abbiamo ottenuto questo risultato grazie al lavoro di squadra, io ho fatto il mio e sono contento. Giocare in nazionale mi piace perché mi dà una carica in più e credo di poter fare la differenza perché mi diverto.

Coppa Davis: ora tocca a Sonego e al doppio

L’impegno azzurro però non è ancora completo, la nazionale di Filippo Volandri vuole provare a casa la vittoria e ora c’è spazio per il secondo singolare della giornata che vede in campo Lorenzo Sonego contro Elias Ymer. A chiudere l’impegno poi ci sarà il doppio con gli azzurri Bolelli e Valvassori contro Vergevi e Goransson.