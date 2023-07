Dopo quarant’anni un Borg torna a vincere un match ATP

Il figlio di Björn Borg, Leo, ha battuto Elias Ymer 7-6(5) 6-3 al primo turno del torneo ATP 250 di Bastad, ottenendo la sua prima vittoria nel circuito maggiore

18-07-2023 19:18

Sono passati più di quarant’anni dall’ultima vittoria di un Borg in un match del circuito ATP. Risale infatti al primo turno di Monte Carlo datato 3 marzo 1983 l’ultimo successo di Björn, il campione che dominò il circuito durante gli anni ’70 conquistando undici tornei dello Slam (sei Roland Garros e cinque Wimbledon consecutivi) prima di compiere venticinque anni. Ice Man, oltre ad aver contribuito in maniera decisiva alla popolarità del tennis, diede il via a una lunga generazione di campioni svedesi, che include, tra gli altri, Mats Wilander e Stefan Edberg, vincitori rispettivamente di sette e sei Slam.

Leo Borg vince il derby contro Ymer e vince il suo primo match ATP

Dopo tre stagioni in cui ha provato ad emergere, senza però mai uscire dal giro dei tornei Futures, al primo turno del torneo di casa di Bastad Leo Borg ha ottenuto la prima storica vittoria nel circuito maggiore battendo 7-6(5) 6-3 il connazionale, e favorito, Elias Ymer, presente in tabellone grazie a una wild card come il figlio di Björn.

Il discendente dell’undici volte campione Slam si è aggiudicato un primo set molto combattuto (come testimonia la durata di un’ora e undici minuti) al tie break, dove è stato abile a recuperare due mini break all’inizio e a vincere i cinque punti consecutivi. Nel secondo parziale Leo parte subito forte e, dopo aver tenuto il servizio, al primo gioco in risposta si procura tre chance consecutive di break che sfrutta alla seconda occasione, portandosi subito avanti. Da questo momento in poi concede solo le briciole al suo avversario, che in quattro turni in risposta riesce a vincere solamente due punti.

Difficile che possa avere una carriera vincente come quella del padre o anche solo come quella dei tanti grandi tennisti svedesi che lo hanno preceduto negli scorsi decenni e che ora, purtroppo, mancano, ma sono comunque importanti segnali di crescita per il classe 2003, che l’anno scorso nello stesso torneo aveva conquistato solo due game contro Marc-Andrea Husler. Ad attendere Leo Borg al prossimo turno ci sarà il n° 113 ATP Federico Coria, altro giocatore proveniente da una famiglia con il tennis nel sangue (suo fratello Guillermo raggiunse la posizione di n°3 al mondo e la finale del Roland Garros 2004 incredibilmente persa contro Gaston Gaudio). Tra i due non ci sono precedenti.