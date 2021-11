11-11-2021 16:37

Leo Borg ha fatto il suo esordio questa settimana nel circuito maggiore grazie alla wild card concessa dagli organizzatori del torneo ATP 250 di Stoccolma.

Il figlio di Bjorn ha ceduto 4-6, 2-6 a Tommy Paul, attuale numero 52 del mondo. Una prestazione comunque positiva che ha convinto papà Borg: “Sono molto orgoglioso di mio figlio. Non è facile giocare qui per la prima volta e, con un po’ di fortuna, spero che posso farlo ancora per molti anni”.

