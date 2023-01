Coppa Davis, Itf rompe con Piqué: la organizzerà in autonomia

13-01-2023 09:20

Clamorosa svolta nel mondo del tennis: la Itf ha deciso di rompere con la società Kosmos, guidata da Gerard Piqué, con effetto immediato. Quest’ultima dal 2019 aveva preso in mano la redini della Coppa Davis, stravolgendo completamente il format della competizione. La Itf si preoccuperà di organizzare personalmente il torneo, dal 2024 cambierà dunque nuovamente il percorso per arrivare all’insalatiera tanto ambita. Ancora non si sa invece come si svolgerà l’edizione 2023.

Le trattative sono state interrotte perché effettivamente c’erano diversi punti di disaccordo. Kosmos si lamentava dei mancati introiti, il mondo del tennis criticava la formula della manifestazione che non aveva convinto nessuno. Il presidente Itf, Haggerty, che è a fine mandato, aveva rilasciato più che altro dichiarazioni di facciata. Lui era uno dei fautori della riforma messa in atto da Kosmos e proprio questo suo schierarsi difficilmente porterà a una sua rielezione.