Coppa Davis, Sinner e Berrettini portano l’Italia in finale: l’abbraccio tra Jannik e Matteo, il gesto di rabbia di de Minaur

Gli azzurri conquistano il passaggio del turno grazie alla vittoria dei due singolari di Jannik e Matteo contro l’Australia: il romano supera dopo una battaglia Kokkinakis e il numero 1 non sbaglia. Domani l’Olanda

Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ancora loro. Dopo le vittorie conquistate contro l’Argentina, la coppia più amata dai tifosi italiani si ripete contro l’Australia. Stavolta non serve arrivare al doppio come contro i sudamericani, gli azzurri conquistano la finale di Coppa Davis conquistando due vittorie in singolare e domani si giocano la possibilità di alzare il trofeo per la seconda volta consecutiva nella finale contro l’Olanda.

Sinner e Berrettini: la coppia che fa sognare

Non è stato un sabato semplice per l’Italia anche se la vittoria è arrivata in due partite. L’Australia manda in campo ancora una volta Kokkinakis, reduce dall’impresa contro Ben Shelton e la scelta si rivela ancora una volta positiva. Il primo set è una battaglia con Berrettini che spreca un paio di occasioni per chiudere, lascia la porta aperta al suo avversario che al tiebreak approfitta degli errori dell’azzurro per conquistare il set. “Martello” però non si dà ma per vinto, reagisce e conquista il secondo set e poi nel terzo dà battaglia come solo lui sa fare conquistando il primo punto.

Poi tocca a Jannik Sinner, il numero 1 al mondo parte fortissimo ma poi si inceppa un attimo e concede a de Minaur di rientrare prima di piazzare il break che gli consente di scappare e conquistare il primo set. Nel secondo è match equilibratissimo con l’australiano che gioca un match di altissimo livello, lotta alla pari ma sul 4-4 arriva il break di Jannik che poi chiude la pratica con il 6-4 che vale la finale.

Italia-Australia: tutte le emozioni della semifinale

De Minaur: l’incubo e il gesto di stizza

Alex de Minaur è reduce da una grandissima stagione che gli ha permesso di entrare nei migliori 10 al mondo e di partecipare anche alle Finals di Torino. Ma per l’australiano trovarsi sulla strada Jannik Sinner, nonostante l’amicizia che li lega, sembra essere diventato un incubo. I confronti diretti tra i due giocatori vedono l’italiano in vantaggio con uno schiacciante 9-0, una situazione che sull’australiano (sconfitto anche pochi giorni fa a Torino) sembra ora avere un peso anche dal punto di vista psicologico. A fine partita infatti Alex si è concesso un gesto molto raro per il suo modo di fare, spaccando la rete a terra in un eloquente gesto di rabbia.

L’abbraccio tra Sinner e Berrettini

A fine partita è il momento dei festeggiamenti per l’Italia, non troppi però, perché domani c’è la grande finale con l’Olanda che va in scena alle ore 16. Gli azzurri vogliono fare il bis e a meno di clamorose rivoluzioni da parte del capitano Volandri sarà ancora la volta di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner nei due singolari che dovrebbero essere rispettivamente contro Botic van de Zandschulp e Tallon Griekspoor. Si tratta del “remake” della sfida di qualche mese fa nel girone di Bologna quando però mancava Jannik Sinner. A fine partita il primo ad abbracciare il numero 1 al mondo è proprio Berrettini con uno sguardo e un sorriso d’intesa che fa sperare anche per la finale con l’Olanda.