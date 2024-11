Coppa Davis, l'Olanda batte la Germania e aspetta Sinner in finale: riecco Kalinskaya, frecciata a Jannik?

Prima finale nella storia dei Tulipani: secco 2-0 ai tedeschi. L'Italia si prepara al match contro l'Australia, mentre Anna torna a farsi viva con una story che sa di frecciata.

È l’Olanda la prima finalista di Coppa Davis. Prima in tutti i sensi, visto che mai i Tulipani nella loro storia erano riusciti ad arrivare alla sfida decisiva per l’insalatiera. Lo hanno fatto a Malaga, superando in due soli incontri la Germania, in un derby comunque incerto e appassionante. Entrambi i singolari, infatti, si sono risolti al terzo set, al termine di due autentiche maratone. Spettatrici interessate le Nazionali di Italia e Australia, protagoniste della seconda semifinale. E chissà se davanti alla tv c’era pure Anna Kalinskaya, che invece è tornata a farsi viva sui social: forse con una “frecciatina” a Jannik Sinner.

Coppa Davis, Olanda-Germania: Van de Zandschulp supera Altmeier

Combattutissimo il primo incontro, vinto da Botic van de Zandschulp dopo quasi tre ore di battaglia contro Daniel Altmaier. Partita infinita, spigolosa e alla fine appassionante. Primo set vinto dall’olandese (6-4), che scappa via anche nel secondo (4-2). Altmeier non s’arrende, riesce a restare in partita annullando diversi matchpoint al suo avversario, poi pareggia i conti al tie-break (12-14). Nel terzo set, però, Van de Zandschulp smette di pasticciare e porta a casa il primo punto (6-3).

Griekspoor batte Struff, Olanda in finale. Haarhuis: “Abbiamo le palle”

Il punto decisivo l’ha poi strappato Tallon Griekspoor, che ha piegato Jan-Lennard Struff al termine di un’altra partita infinita. Primo set vinto 7-4 dal tedesco al tie-break, secondo invece da Griekspoor grazie a un break chirurgico all’undicesimo gioco (7-5). Quindi l’allungo decisivo nel terzo set, per il 6-4 finale. A fine gara festicciola olandese per Wesley Koolhof, doppista che si ritirerà dopo la finale. E dichiarazione sopra le righe di capitan Paul Haarhuis alla tv: “Abbiamo le palle. Scusate il mio linguaggio scurrile, ma abbiamo proprio le palle”.

Davis, l’Italia si prepara al match con l’Australia: Berrettini in spolvero

Nessuna risposta da parte di Haarhuis e degli olandesi su chi preferiscano tra Italia e Australia in finale. E a proposito di Azzurri, salgono – e non poco – le quotazioni di Matteo Berrettini, dopo la prestazione esaltante in doppio con Jannik Sinner contro l’Argentina. “The Hammer” potrebbe essere il primo singolarista di Volandri, mentre non c’è alcun dubbio sul secondo: il rosso di San Candido. E il doppio? Gli australiani hanno una coppia collaudata. Meglio per l’Italia chiudere dopo i primi due singolari, per non riproporre il tormentone sul doppio: Sinner-Berrettini o Bolelli-Vavassori?

Sinner-Kalinskaya, Anna rompe il silenzio e lancia frecciate su Instagram

Intanto da Miami è tornata a farsi viva Anna Kalinskaya. Con una story social al sapore di veleno nei confronti di Jannik Sinner. La tennista russa ha pubblicato un bigliettino: “Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te”, accompagnato dalle note di “Missing Pieces”, vale a dire pezzi mancanti. E in tanti ci hanno scorto una velata – e mica tanto – frecciata a indirizzo del rosso di San Candido, che alle ATP Finals s’è riavvicinato alla sua ex, Maria Braccini, per un improbabile triangolo capace di far versare fiumi d’inchiostro in tutto il mondo.