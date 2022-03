Coppa Davis: Sonego tradisce ancora, 1-1 tra Italia e Slovacchia

04-03-2022 21:52

Ancora una volta Lorenzo Sonego si fa sorprendere in Coppa Davis da un tennista oltre la duecentesima posizione della classifica mondiale. Ma se lo scorso novembre, nelle Finals di Torino, pur battuto dallo sconosciuto croato Borna Gojo, era stato in partita per tre set, stavolta alla NTC Arena di Bratislava si è fatto sconfiggere in due set da Filip Horansky, numero 203 del mondo contro 21 del torinese, col punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco.

E’ stato così vanificato il vantaggio conquistato da Sinner per l’Italia contro la Slovacchia con la vittoria su Norbert Gombos, Sonego ha accusato quindi ancora una volta l’effetto Coppa Davis ma al contrario, mentre il 29enne Horansky, oltretutto titolare dell’ultimo minuto dopo la positività al Covid-19 di Alex Molcan, numero 1 tra i padroni di casa, lo ha sfruttato in pieno.

Nel primo set lo slovacco ha preso un break di vantaggio nel settimo gioco, l’ha subito restituito ma poi nel tie-break vola 5-0 finendo per aggiudicarselo per 7-2. Nel secondo Lorenzo reagisce andando sul 2-0 ma da quel momento subisce un parziale di 6-1 che gli costa il match.

1-1 quindi tra Italia e Slovacchia, e domani si comincerà col doppio, che ha tutta l’aria di essere decisivo nell’economia della sfida per qualificarsi alle Finals della competizione a squadre sportiva più antica del mondo e nel quale per l’Italia dovrebbero giocare Sinner e il veterano Simone Bolelli.

