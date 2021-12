Coppa del Mondo, Alta Badia: torna alla vittoria Henrik Kristoffersen

19-12-2021 15:11

Grande ritorno per il norvegese Henrik Kristoffersen, che in Alta Badia torna a vincere una tappa di coppa del mondo dopo ben 11 mesi. Nel gigante maschile, Kristoffersen parte con la settima posizione della prima manche, ma i distacchi tra tutti sono davvero molto contenuti e ciò gli permette di compiere l’impresa, piazzandosi alla fine davanti al pettorale rosso Odermatt (prima volta battuto in questa specialità in stagione) e Manuel Feller, che è al secondo podio in appena una settimana.

De Aliprandini mantiene il 5° posto della prima manche, confermando almeno la costanza di rendimento anche per raggiungere i primi tre manca ancora qualcosa.

OMNISPORT