Snowboard cross: primo trionfo stagionale per Michela Moioli

18-12-2021 19:19

Prima vittoria stagionale e sedicesima individuale in carriera nella Coppa del Mondo di snowboard cross femminile per la campionessa olimpica in carica della specialità Michela Moioli che ha trionfato a Breuil-Cervinia battendo nella finale a quattro la statunitense Faye Gulini, l’australiana Belle Brockhoff e un’altra statunitense, la pluricampionessa mondiale Lindsey Jacobellis. Dodicesima e fuori nei quarti di finale Caterina Carpano, così come Francesca Gallina quindicesima. La classifica di Coppa dopo tre prove vede al comando la britannica Charlotte Bankes con 209 davanti a Moioli con 186 e Brockhoff con 180.

“Mi sono liberata di un grande peso perchè avevo molta pressione sulle spalle per il fatto di correre in casa e perchè le prime gare non erano andate benissimo – ha detto a fisi.org la 26enne fuoriclasse bergamasca di Alzano Lombardo -. Dedico la vittoria alla mia famiglia che è venuta qui a tifarmi, ho gareggiato per loro e per tutta la squadra. Sapevo che avrei potuto ottenere un buon risultato, così ho dato il massimo. La big final è stata una battaglia sportiva, ma io sono una combattente e sono molto felice, avevo veramente bisogno di questa vittoria”.

OMNISPORT