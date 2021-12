Coppa del Mondo, Dorothea Wierer sfiora il primo successo stagionale

19-12-2021 19:22

Sfuma all’ultimo poligono il primo successo stagionale di Dorothea Wierer. La 31enne altoatesina, a lungo in testa nella mass start femminile di Coppa del Mondo di Annecy-Le Grand Bornand ha commesso un errore nell’ultima sessione di tiro in piedi che le è costato addirittura il podio.

Seconda vittoria consecutiva dopo l’inseguimento di ieri per la svedese Elvira Oeberg che con due errori nelle sessioni di tiro a terra ha preceduto di 10”7 la francese Julia Simon e di 12”1 la russa Kristina Reztsova, anche loro con due errori ma nelle sessioni di tiro in piedi, quarta Dorothea a 13”3. Ventisettesima Lisa Vittozzi, che ha commesso addirittura cinque errori su cinque al primo poligono a terra e sette in totale.

Doppietta francese nella gara maschile con Emilien Jacquelin davanti a Quentin Fillon Maillet, terzo il norvegese Tarjei Boe, Diciottesimo e ventiquattresimo gli azzurri Thomas Bormolini e Lukas Hofer. In testa alle classifiche di Coppa ci sono la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, oggi sesta, e Jacquelin.

OMNISPORT