Coppa del Mondo: Mathieu Faivre assente nel parallelo di Lech/Zuers

11-11-2021 18:55

Alle tante assenze, specialmente in campo femminile, nei paralleli di Lech/Zuers di questo weekend, con i quali riparte nel Land austriaco del Vorarlberg la Coppa del Mondo di sci alpino dopo l’opening di Soelden di due settimane e mezzo fa, si aggiunge quella di Mathieu Faivre, che per giunta è campione del mondo in carica della specialità. Il 29enne francese nativo di Nizza, ex fidanzato di Mikaela Shiffrin, non scenderà in pista a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

