Mattia Casse, brutta caduta a Kvitjell: prova sospesa per i soccorsi e ansia per il Super G. Bene Paris

Grande spavento per Mattia Casse, protagonista di una brutta caduta nella prima prova cronometrata a Kvitjell. Si attendono notizie sulle sue condizioni in vista del Super G del weekend

Grande spavento in occasione della prima prova cronometrata di discesa a Kvitjell, durante la quale Mattia Casse è stato lo sfortunato protagonista di una brutta caduta che lo ha visto volare nelle reti, obbligando a interrompere l’apriva per circa venti minuti in modo da consentire l’intervento dei soccorritori. Al momento non si conoscono ancora le condizioni dello sciatore azzurro.

Brutto incidente per Casse a Kvitjell

La mattinata della prima prova cronometrata di discesa a Kvitjell in preparazione della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 è stata contraddistinta dalla brutta caduta di Mattia Casse, uscito di pista nel secondo settore della “Olympiabakken” – la stessa pista dell’incidente di Sara Collomb – e schiantatosi contro le reti, obbligando a interrompere la sessione per una ventina di minuti circa in modo da permettere ai soccorritori di intervenire in aiuto dello sciatore azzurro.

Ansia per il weekend di gare

Un vero peccato per Casse, che aveva registrato anche il miglior tempo nel primo intermedio della pista norvegese, dove è in programma la terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci maschile 2024/2025 che vede Mattia in corsa per un piazzamento importante nel coppa di Super G, anche grazie alla sua prima vittoria in carriera nel circuito maggiore nella specialità colta in Val Gardena.

Al momento con 260 punti Casse occupa la seconda posizione nel classifica di Super G alle spalle dell’inarrivabile Marco Odermatt (che di punti ne ha ben 441) e con un vantaggio di 24 punti sul terzo in graduatoria – l’austriaco Vincent Kriechmayr – a due appuntamenti di Super G alla fine della stagione, il penultimo dei quali si terrà proprio questo weekend (domenica 9 marzo) a Kvitjell. Al momento non sono state rese note le condizioni di Mattia e quindi non è dato sapere con certezza se l’azzurro riuscirà a esserci per l’appuntamento del fine settimana che potrebbe risultare decisivo per conquistare chiudere sul podio nella classifica finale di specialità.

Paris bene nella prima prova

La nota positiva della giornata per i colori azzurri è la buona prova di Dominik Paris – il quale ha confermato il buon feeling con la pista norvegese -, che ha chiuso la prima sessione di allenamento con il secondo miglior crono a soli 5 centesimi dal miglior tempo di Miha Hrobat (1:46.88). Più staccato invece lo svizzero Franjo von Allmen, terzo con 33 centesimi di ritardo dallo sloveno.