Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 15 giugno

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv oggi, da calcio e tennis a motociclismo e atletica leggera.

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, automobilismo, calcio, calcio a 5 femminile, ciclismo, ciclismo femminile, motociclismo e tennis. Il calcio si conferma protagonista con il Mondiale per club Usa 2025, che propone ben quattro match in programma a partire dalle 18 fino a tarda serata, tra cui spiccano Palmeiras-Porto, Bayern Monaco-Auckland City e PSG-Atletico Madrid, quest’ultimo trasmesso anche in chiaro su Italia 1. La Formula 1 regala emozioni dal circuito Gilles Villeneuve di Montreal, con il GP Canada in diretta sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Appassionati di motociclismo potranno seguire il GP Emilia Romagna di Superbike in varie fasce orarie e su diversi canali, da Sky Sport MotoGP a TV8. Non mancano gli eventi di tennis con le finali WTA e ATP a S’hertogenbosch, e un’altra finale a Stoccarda, tutte trasmesse sugli specializzati canali Sky. I cultori del ciclismo potranno godersi la 8a tappa del Giro del Delfinato su Rai Sport ed Eurosport 2, mentre le donne seguono il Giro di Svizzera su Eurosport 2. Infine, l’atletica leggera offre il doppio appuntamento con la Diamond League di Stoccolma, visibile sia su Sky Sport Max che in chiaro su Rai Sport. Una giornata da non perdere per gli amanti dello sport in tutte le sue forme.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

09:00 Campionati Italiani Società Brescia 2025 – Finali A Oro. 2a giornata (Rai Sport, gratuito)

Campionati Italiani Società Brescia 2025 – Finali A Oro. 2a giornata (Rai Sport, gratuito) 18:00 Diamond League – Stoccolma (Sky Sport Max, a pagamento)

Automobilismo

20:00 Formula 1 – GP Canada, Gilles Villeneuve Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1, a pagamento)

Calcio

18:00 Mondiale per club Usa 2025 – Bayern Monaco-Auckland City (Dazn, a pagamento)

Calcio a 5 Femminile

20:45 Serie A Futsal – Finale Scudetto (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Ciclismo

15:15 Giro del Delfinato – Val-d’Arc – Plateau du Mont-Cenis (133,8 km) (Eurosport 2, gratuito)

Ciclismo Femminile

11:15 Giro di Svizzera – Kussnacht – Kussnacht (127,2 km) (4a tappa) (Eurosport 2, gratuito)

Motociclismo

11:00 Superbike – GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, a pagamento; TV8, gratuito)

Tennis

12:00 WTA 250 S’hertogenbosch – Finale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

