Slovacchia-Italia U.21, moviola: arbitro inseguito dai giocatori, manca anche un rosso

La prova dell’arbitro Minakovic nella gara degli Europei Under 21 analizzata ai raggi X, il fischietto serbo ha ammonito cinque giocatori

Classe ’89, nato a Novi Sad Nenad Minaković – l’arbitro scelto dall’Uefa per Slovacchia-Italia under 21 – ha una scarsa esperienza internazionale, avendo diretto solo una gara di qualificazione agli Europei, 4 partite di Europa league e poco altro. Nelle 25 presenze stagionali (oltre al campionato serbo dove è stato impegnato 11 volte) ha diretto anche una partita di Saudi Pro League ha comunque estratto 117 cartellini gialli e un rosso diretto. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti delle due nazionali

Due pareggi e una vittoria degli azzurrini nei tre precedenti con cinque gol segnati dall’Italia Under 21 e tre dalla Slovacchia.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Borović e Božović con l’azero Masiyev IV uomo, il croato Zebec al Var e il tedesco Storks all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Jakubko, L. Sauer, Zanotti, Ndour, Koleosho.

Slovacchia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 18′ Baldanzi cade dopo un contatto con Obert, il fallo c’è ma al limite dell’area ed è solo punizione. Al 31′ veementi proteste slovacche: Leo Sauer viene abbattuto in area. I giocatori inseguono l’arbitro ma il direttore di gara non ne vuole sapere, niente rigore, si gioca. Primo giallo al 37′ ed è per Jakubko, graziato nell’occasione dopo un brutto fallo in tackle su Baldanzi a metà campo.

Al 44′ ammoniti L. Sauer per un fallo in attacco sul recupero di Coppola e Zanotti che aveva ostacolato fallosamente Sauer. Al 74′ ammonito Ndour per una trattenuta su Kapralik. All’86’ giallo per Koleosho che spintona Nebyla a gioco fermo. Dopo 6′ di recupero e un miracolo di Desplanches Slovacchia-Italia finisce 0-1.