Finlandia-Polonia sospesa per malore: i fischi dei tifosi ospiti e la reazione dei finlandesi, ma è colpa di Lewandowski

La partita delle qualificazioni Mondiali interrotta per più di 20 minuti in seguito al malore accusato da un tifoso: il gesto degli ospiti che non è piaciuto al pubblico scandinavo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dramma sugli spalti a Helsinki durante il match per le qualificazioni Mondiali tra Finlandia e Polonia. Un tifoso ha accusato un malore e la partita è stata immediatamente sospesa dall’arbitro al minuto 73′ per più di venti minuti. Durante le operazioni di soccorso si è registrato un episodio spiacevole: i tifosi ospiti hanno contestato il ct Probierz per aver privato il mito Lewandowski della fascia da capitano, scatenando la reazione infastidita del pubblico scandinavo.

Finlandia-Polonia sospesa sul 2-1: la ricostruzione

All’Helsinki Olympic Stadium si gioca il match del Gruppo G valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. A sbloccare la partita dopo 31′ è l’attaccante del Palermo Pohjanpalo, cui fa seguito il raddoppio di Kallman al 64′.

Cinque minuti una vecchia conoscenza del calcio italiano rimette i biancorossi in carreggiata: Kiwior, ex Spezia oggi in forza all’Arsenal. Al 73′ il polacco Bednarek si accorge che un tifoso finlandese ha accusato un malore sugli spalti e il direttore di gara, il portoghese João Pinheiro, decide di interrompere subito l’incontro.

Squadre negli spogliatoi durante i soccorsi

Finlandia e Polonia hanno pertanto fatto ritorno negli spogliatoi, mentre gli staff medici delle due selezioni si sono rese protagoniste di un intervento congiunto per soccorrere il tifoso vittima di un malore.

L’intervento è stato immediato ma piuttosto lungo, a testimonianza del fatto che non si è trattato di un’operazione semplice. Allo stadio è stato comunicato ai tifosi che la partita sarebbe ripresa non appena possibile, anche se una decisione definitiva non era stata ancora presa. E c’è stato chi, tra i tifosi di casa, ha preferito far ritorno a casa.

La contestazione dei tifosi polacchi che ha infastidito i finlandesi

I tifosi della selezione biancorossa hanno approfittato del silenzio e della tensione imperante durante l’intervento dei medici per dare il via a una sonora contestazione all’indirizzo del ct Michał Probierz, che ha rotto con la leggenda del calcio polacco nonché capitano di lungo corso Lewandowski.

L’allenatore ha deciso di togliere la fascia al centravanti del Barcellona per assegnarla all’interista Zielinski, spingendo il 36enne a non giocare più per la sua nazionale fino a quando ci sarà lui in panchina. Visto il momento delicato, i sostenitori della Finlanzia non hanno affatto gradito il gesto dei polacchi. Dopo una sospensione durata più di 20 minuti, le due selezioni hanno fatto ritorno in campo. L’intervento dei soccorsi è terminato tra gli applausi: da quanto si apprende il tifoso è stato trasportato in ospedale.