Pohjanpalo, il Doge Biondo è diventato Re di Sicilia: i numeri del Player of the Week della 32° giornata

Nel big match tra Palermo e Sassuolo Joel Pohjanpalo ha riempito il tabellino con ben 3 reti. È lui il Player of the Week della 32° giornata della Serie BKT 2024-2025

Il risultato più importante dell’ultimo turno di Serie B è arrivato dal Renzo Barbera di Palermo, dove il Sassuolo capolista è stato costretto a rimandare la festa per la promozione in A. I neroverdi sono stati infatti sconfitti dai padroni di casa con un 5-3 molto più netto di quello che indica lo score finale.

I siciliani si erano portati in vantaggio di ben 4 gol e solo nel finale la squadra di Grosso è riuscita a colpire approfittando di un evidente calo di concentrazione dei rosanero.

La formazione di mister Dionisi ha così consolidato la propria posizione all’interno della zona playoff, approfittando del contemporaneo pareggio del Bari a Catanzaro. Il Palermo rimane settimo in classifica con 45 punti ma il vantaggio sui pugliesi, noni, è salito a 4 lunghezze.

L’assoluto mattatore del match è stato Joel Pohjanpalo, autore di una tripletta, che è riuscito anche a propiziare l’autorete di Toljan.

Joel Pohjanpalo il nuovo Re di Sicilia

L’impatto del finlandese (arrivato nel mercato di gennaio dal Venezia) in Sicilia è stato assolutamente devastante. In 8 presenze, tutte da titolare e per un totale di 671 minuti giocati, ha realizzato 8 reti (media esatta di una a partita) e 2 assist. Il classe ’94 è un cecchino quasi infallibile quando riesce a centrare lo specchio della porta. Infatti, le conclusioni totali nel bersaglio sono 13, per una percentuale realizzativa ben superiore al 50.

Il bottino di gol avrebbe potuto essere anche migliore, siccome un suo tiro è finito sul palo. Pohjanpalo è riuscito subito a inserirsi negli schemi della sua nuova squadra, diventando immediatamente un punto di riferimento per i compagni. Partecipa attivamente alla costruzione del gioco, come dimostrano i 77 passaggi riusciti su 121 tentati.

È abilissimo nel gioco di sponda, infatti sono 9 le triangolazioni riuscite che lo hanno visto coinvolto su 11 tentativi. Grazie alla sua capacità di movimento senza palla, non ha fatica a farsi trovare libero in area avversaria, dove ha giocato 44 palloni. Grazie alla sua generosità che lo porta anche ad allargarsi sugli esterni, è riuscito a conquistarsi 5 corner a favore.

Non solo Gol

Pohjanpalo è un osso duro per i difensori avversari nei duelli fisici. Ha vinto infatti la metà dei contrasti di testa, 23 su 46 affrontati. Il dato migliora sensibilmente nei contrasti a terra, che ha risolto a suo favore in 13 occasioni su 18. L’ex Venezia fornisce anche un valido contributo alla squadra in fase difensiva e di recupero palla. Si è reso protagonista di 8 respinte ed è riuscito a recuperare 15 palloni.

Il finlandese è ormai arrivato alla piena maturazione come calciatore (compirà 31 anni a settembre) e sta ripagando con grandi prestazioni la fiducia riposta in lui dalla dirigenza rosanero nel mercato di riparazione. Molte delle speranze del Palermo di centrare i playoff passano dalle sue prodezze. Se la media realizzativa rimanesse quella esibita nelle sue prime partite in Sicilia, l’obiettivo verrebbe sicuramente centrato.

La carriera di Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo è nato ad Helsinki, la capitale della Finlandia, il 13 settembre 1994. Sintetizzando al massimo la sua carriera è caratterizzata da un inizio molto promettente in Finlandia, da un periodo di apprendistato in Germania, da una parentesi prolifica in Turchia e dall’arrivo in Italia dove si è affermato come un bomber di razza. Vediamola nei dettagli.

Il Doge Biondo, ora Re di Sicilia, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del PK-35 e poi è passato all’HJK Helsinki, dove ha fatto il suo debutto nella Veikkausliiga (il massimo campionato finlandese) nel 2011. Con l’HJK ha vinto tre campionati finlandesi consecutivi (2011, 2012, 2013).

Nel 2013 è stato acquistato dal Bayer Leverkusen in Bundesliga. Tuttavia, nei primi anni è stato spesso ceduto in prestito per fare esperienza: al VfR Aalen e al Fortuna Düsseldorf in entrambe i casi in 2. Bundesliga). Nel 2016 ritorno al Bayer Leverkusen dove debutta in Bundesliga.

Da allora un nuovo girovagare con gli approdi in prestito ad Hamburger SV (2. Bundesliga), Union Berlino (Bundesliga) e Çaykur Rizespor (Süper Lig turca).

Nel 2022 viene acquistato dal Venezia di cui diventa un giocatore chiave. Nella stagione 2023-2024 in Serie B ha vinto il titolo di capocannoniere con 22 gol, trascinando i Lagunari in Serie A. Nel febbraio 2025 è passato al Palermo in Serie B con un contratto pluriennale.

Il valore di mercato e l’ingaggio

Il valore attuale di mercato di Joel Pohjanpalo è di poco meno di 5 milioni di euro dato aggiornato al recente passaggio dal Venezia al Palermo. Poco meno del valore più alto mai raggiunto che è di 6 milioni. Segno certo del fatto che il bomber non si è di fatto mai svalutato grazie alle sue prestazioni e alla costanza con cui le mette in atto.

È legato al Palermo fino al 30 giugno 2029 e percepisce un ingaggio netto di 1.600.000 euro bonus esclusi che lo fanno lievitare oltre i due milioni. Un investimento importante per ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, le ambizioni dei Rosanero.