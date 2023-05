Coppa del Mondo Tiro a volo trap: Prosperi nel quartetto di testa

C’è anche l’Italia nelle zone alte della graduatoria del trap maschile: la 4° tappa del circuito mondiale di scena a Il Cairo, in Egitto, vede l’atleta azzurro in ottima forma.

02-05-2023 19:59

Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) è nel gruppo di testa nella 4° tappa di Coppa del Mondo del trap maschile.

L’azzurro di scena a Il Cairo in Egitto sta bene, e dopo i primi 50 piattelli è al fianco dei grandi favoriti.

Per lui il risultato è stato di 49/50 appaiato agli australiani James Willet e Nathan Steven Argiro. 49 piattelli anche per il lusitano Josè Manuel Bruno Faria.

Un piattello in meno, invece, per l’altro azzurro Massimo Fabrizi (carabinieri). Decisamente più staccato Fabio Sollami che si ritrova nel gruppetto al 41° posto grazie ad un totale di 45/50.