Coppa di Germania: clamoroso 5-0 del Borussia Moenchengladbach al Bayern Monaco

27-10-2021 23:35

Clamorosa sconfitta del Bayern Monaco in Coppa di Germania. I bavaresi hanno subito un’autentica disfatta, perdendo 5-0 in casa del Borussia Moenchengladbach, la loro peggior sconfitta nella coppa nazionale, e uscendo cosi prematuramente dalla competizione nei sedicesimi di finale, esattamente come l’anno scorso, quando furono eliminati dall’Holstein Kiel ai calci di rigore. I gol del ‘Gladbach: al 2′ Koné, al 15′ Bensebaini che triplica su rigore al 21′, poi nella ripresa anche Embolo segna una doppietta al 51′ e al 57’.

OMNISPORT