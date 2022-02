Coppa Italia 2021-2022 Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

10-02-2022 08:46

Inter e Milan sono le prime due semifinaliste dell’edizione 2021/2022 della Coppa Italia, questa sera scopriremo chi le raggiungerà: alle 18.00 si sfideranno Atalanta e Fiorentina all’ombra del Gewiss Stadium, all’Allianz Stadium invece alle 21.00 andrà di scena la partita tra Juventus e Sassuolo.

Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare il 4-2-3-1 sul quale ha puntato già nel lunch match di domenica. In porta giocherà Musso, squalificato per la prossima di Serie A. Nel quartetto offensivo spazio per Demiral e Palomino, in vantaggio su Toloi e Djimsiti. Sulle fasce confermato ancora Zappacosta a destra con Maehle a sinistra preferito a Pezzella. Zapata sarà out, possibile chance dunque per Mihaila, con Muriel che dovrebbe riposare in vista della partita di campionato con la Juventus di domenica.

Nella Fiorentina scelta obbligata in porta con Dragowski out per squalifica, dunque ancora titolare Terracciano dinanzi a lui. Igor dovrebbe vincere il ballottaggio su Martinez Quarta per completare il quartetto difensivo composto da Odriozola, Milenkovic e Biraghi. In mezzo al campo almeno una scelta dovrebbe essere ovvia, cioè la titolarità di Lucas Torreira che dovrà saltare la prossima partita di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Boga; Mihaila. Allenatore: Gian Piero Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Bonaventura; Ikoné, Piatek, Nico Gonzalez. Allenatore:Vincenzo Italiano

