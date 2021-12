Coppa Italia 2021-2022, Genoa-Salernitana: le probabili formazioni

14-12-2021 09:26

Archiviare in fretta il pesante ko nel derby e provare a tornare alla vittoria in Coppa Italia: questo l’obiettivo del Genoa che cerca di scrollarsi di dosso le paure relative alla retrocessione. Situazione simile per la Salernitana che dopo la sconfitta di Firenze prova a rialzare la testa in Coppa.

Shevchenko quasi sicuramente approfitterà del turno di Coppa per far riposare alcuni giocatori titolari per preservarli anche in vista del prossimo turno di campionato dove il Genoa farà visita a Roma alla Lazio, e dare minutaggio ai rientranti come Destro.

Anche Colantuono sceglie di far riposare alcuni dei titolari strapazzati dalla Viola di Vincenzo Italiano e spera che Simy possa finalmente trovare la via del gol e sbloccarsi anche mentalmente.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-4-1-2): Semper; Vanheusden, Masiello, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Touré, Cambiaso; Galdames; Destro, Kallon. All. Shevchenko

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Simy. All. Colantuono

