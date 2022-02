Coppa Italia 2021-2022, Milan-Lazio: le probabili formazioni

09-02-2022 08:49

Milan e Lazio si affronteranno questa sera alle 21 nel secondo quarto di finale di Coppa Italia. La vincente tra queste due squadre incontrerà l’Inter in semifinale che ieri ha avuto la meglio sulla Roma sconfiggendola per 2-0 grazie ai gol di Dzeko e Sanchez.

Confermati nella difesa rossonera Maignan, Romagnoli e Hernandez (quest’ultimo squalificato contro la Sampdoria), Calabria e Kalulu sono sfavoriti nei ballottaggi con Florenzi e Tomori. Pioli molto probabilmente darà un turno di riposo a Tonali,mentre davanti Messias e Leao saranno a supporto del bomber del derby, Giroud.

Nella Lazio torna titolare il portiere di coppa ed ex della gara Reina. Patric e Luiz Felipe la coppia di centrali visto che Acerbi non è ancora al meglio, sulle fasce torna Hysaj con Marusic dall’altra parte. In attacco due terzi di tridente titolare: Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson che può far rifiatare Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

LAZIO (4-3-3) :Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

OMNISPORT