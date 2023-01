Coppa Italia 2022-2023, Fiorentina-Sampdoria: le probabili formazioni

12-01-2023 12:09

La vittoria a Milano del Torino ha aperto un interessante lato di tabellone, in particolare per la favorita Fiorentina, che accoglie al Franchi (in campo alle 18,00) la Sampdoria mentalmente presa dalla lotta-salvezza.

Le squadre si affidano alle cosiddette riserve, ma ci sono ragazzi desiderosi di mettersi in luce, su tutti Jovic nella Fiorentina e i neo-acquisti Lammers e Zanoli nella Sampdoria, in cui dovrebbe esordire per uno spezzone Winks: da un lato Milenkovic è in panchina, Cabral non è invece a disposizione per via dell’infortunio di ieri, mentre dall’altro Rincon, che sarà squalificato contro l’Empoli, tirerà le redini della mediana genovese.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Bianco; Kouamé, Barak, Saponara; Jovic. Allenatore: Italiano.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Amione, Murru; Leris, Rincon, Yepes, Augello; Verre; Lammers, Montevago. Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Sig. Paterna di Teramo.

Le rivali odierne hanno un bel feeling con il trofeo della coccarda, 6 successi per la Fiorentina, l’ultimo nel 2001, e 4 per la Sampdoria, tutti raccolti tra il 1985 e il 1994.