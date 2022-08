Coppa Italia 2022/2023, primo turno: passano Genoa e Modena

08-08-2022 22:17

Nella serata di oggi, lunedì 8 agosto, si concluderanno le sfide valide per il primo turno di Coppa Italia, i trentaduesimi di finale. Nelle gare del pomeriggio, un’altra formazione della Serie A viene eliminata dal torneo.

Stiamo parlando del Sassuolo, che ha perso 3-2 dal Modena in quella che verrà ricordata quasi sicuramente come l’ultima gara di Raspadori coi neroverdi. A segno Falcinelli e Mosti con una doppietta per i Canarini, di Berardi e Ayhan le due reti del Sassuolo, che dunque perde il derby emiliano.

Il Genoa invece prosegue fino al secondo turno grazie alla vittoria, anche qui per 3-2, contro il Benevento. Coda su rigore, e una doppietta do Gudmundsson rispondono alle due reti di Glik e Karic.

Nella due gare della serata, altro 3-2, questa volta della Cremonese, neo promossa in Serie A, che si è imposta sulla Ternana. Di Bogdan, Okereke e Quagliata le reti dei lombardi, di Rovaglia e Palumo i gol della Ternana.

Vince di misura invece il Bologna, che passa al Dall’Ara 1-0 contro il Cosenza. La rete della vittoria è stata segnata da Nicola Sansone al 64′.