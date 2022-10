Coppa Italia 22-23, Bologna-Cagliari: le probabili formazioni

20-10-2022 08:45

Calcio d’inizio alle ore 21.00 questa sera al Dall’Ara tra Bologna e Cagliari, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel primo turno di Coppa i felsinei hanno eliminato il Cosenza per 1-0 mentre la squadra di Liverani ha superato il Perugia per 3-2.

Motta dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta di Napoli: in porta chance per Bardi, a centrocampo maglia da titolare per Moro. Di punta, dopo la rete del momentaneo 1-0 di quattro giorni fa, c’è Zirkzee.

Nel 4-3-2-1 disegnato da Liverani, spazio ad Aresti in porta, con Zappa e Carboni terzini e con Capradossi e l’ex Sampdoria Obert al centro. In regia una vecchia conoscenza del Bologna, ovvero Nicolas Viola. In avanti Pavoletti sarà sostenuto dal tandem Pereiro-Millico.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): 1 Bardi; 3 Posch, 5 Soumaoro, 14 Bonifazi, 22 Lykogiannis; 6 Moro, 30 Schouten; 10 Sansone, 19 Ferguson, 99 Barrow; 11 Zirkzee. Allenatore: Motta

Cagliari (4-3-2-1): 18 aresti; 28 zappa, 24 capradossi, 33 obert, 16 carboni; 23 lella, 10 viola, 14 deiola; 20 pereiro, 19 millico; 30 pavoletti. Allenatore: Liverani.