Coppa Italia 22-23, Genoa-Spal: le probabili formazioni

18-10-2022 08:24

Oggi si giocano le prime due gare valide per i sedicesimi di finale: in attesa delle big, che entreranno in gioco dagli ottavi del tabellone, scendono in campo alcuni club di Serie A. Alle ore 18.00 a Marassi si alzerà il sipario su Genoa-Spal. Grifone che in caso di passaggio del turno, ha la voglia di tornare a misurarsi con una squadra del massimo campionato, mentre in caso di passaggio del turno dei ferraresi, De Rossi si ritroverebbe ad affrontare la “sua” Roma agli ottavi.

I liguri hanno battuto 3-2 il Benevento ai trentaduesimi mentre gli estensi, hanno vinto in casa dell’Empoli dopo i tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Czyborra; Badelj, A. Touré; Portanova, Yalcin, Yeboah; Puscas. Allenatore: Blessin

SPAL (3-4-1-2): Thiam; Peda, Arena, Meccariello; Almici, Tunjov, Valzania, Celia; Zanellato; Finotto, La Mantia. Allenatore: De Rossi.