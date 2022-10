Coppa Italia 22-23, Sampdoria-Ascoli: le probabili formazioni

20-10-2022 08:31

Quest’oggi alle ore 18.00, i blucerchiati scenderanno in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia allo stadio Luigi Ferraris. Avversario di turno l’Ascoli: in palio il pass per gli ottavi dove, ad attendere la vincente, ci sarà la Fiorentina.

Possibile turn over, pur con una rosa abbastanza limitata soprattutto nei ruoli chiave. In porta Contini potrebbe prendere il posto di Audero, in difesa possibile chance per Amione, Conti e Murru mentre Pussetto potrebbe trovare finalmente spazio dal primo minuto sulla fascia destra. Davanti Quagliarella titolare.

Tra le fila degli ospiti invece, ci sarà Guarna a presidiare i pali e difesa a tre con l’ex Simic (sei mesi e zero presenze in blucerchiato nel 2017), Botteghin e Quaranta. Davanti Gondo e Dionisi tandem offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Contini; Conti, Amione, Ferrari, Murru; Pussetto, Villar, Vieira, Verre; Sabiri Quagliarella. All. Stankovic.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco; Dionisi, Gondo. All. Bucchi.